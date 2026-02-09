ATP Buenos Aires 2026, Etcheverry ferma la corsa di un generoso Pellegrino

Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP di Buenos Aires il qualificato Andrea Pellegrino non supera l’esame Tomas Etcheverry ed abbandona subito il torneo. L’argentino piega il generoso giocatore azzurro 6-3 6-4 in un’ora e trentanove minuti e attende il vincente della sfida Djere-Burruchaga negli ottavi di finale.

Etcheverry parte forte, toglie il servizio al rivale nel secondo gioco e vola sul 3-0. Pellegrino si sblocca con il punto del 3-1, ma il suo rivale concede poco nei turni di battuta e costringe l’italiano a difendersi. Pellegrino sigla a zero il 5-3, si porta sullo 0-30 nel nono game prima di arrendersi alla rimonta del rivale che chiude sul 6-3 con il servizio vincente.

Il giocatore italiano, dopo aver salvato la palla break, tiene il servizio di apertura. La svolta arriva nel quinto gioco quando l’errore di diritto del pugliese consegna il break del 3-2 al sudamericano. Il padrone di casa richiede l’intervento del medico alla fine del settimo gioco per problemi di stomaco. Il tennista pugliese si porta sullo 0-30 nell’ottavo gioco, ma non concretizza l’opportunità e consegna il 5-3 al rivale. Nel decimo gioco Etcheverry non trema e, al secondo match point, chiude i conti sul 6-4.

Pellegrino chiude la sua prestazione con quattro ace, commette due doppi falli e serve il 65% di prime. L’italiano vince sette punti in meno del suo avversario con il servizio a disposizione e mette a referto ventiquattro vincenti e ventidue gratuiti, contro i sedici vincenti e tredici gratuiti del sudamericano.