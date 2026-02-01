Atletica oggi, World Indoor Tour New York 2026: orario, tv, streaming

Tutto pronto all’Armory Track&Field Center di New York per la 118ma edizione dei Millrose Games, valevole come seconda tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il massimo circuito internazionale di meeting al coperto resta dunque negli Stati Uniti dopo l’appuntamento inaugurale di Boston per una prestigiosa kermesse che mette alla prova tanti big nel percorso verso i Mondiali in sala di fine marzo in Polonia.

Il cast atteso oggi a New York comprende diversi mezzofondisti di alto profilo come il britannico Josh Kerr (oro mondiale nei 1500 a Budapest 2023), il neozelandese Geordie Beamish (oro mondiale a Tokyo 2025 nei 3000 siepi) e gli statunitensi Grant Fisher (due volte medagliato olimpico e primatista mondiale dei 3000 indoor) e Cole Hocker (campione olimpico in carica dei 1500 e mondiale dei 5000), impegnati sulla distanza delle due miglia in una delle gare clou dell’intera giornata.

Presenti ai 118mi Millrose Games anche gli americani Hobbs Kessler e Yared Nuguse sul miglio, gli sprinter Ackeem Blake e Dina Asher-Smith, gli ostacolisti Dylan Beard, Cordell Tinch e Devynne Charlton, il baby prodigio a stelle e strisce Cooper Lutkenhaus nei 600 metri e gli ottocentisti Bryce Hoppel e Donovan Brazier

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming del meeting di New York, seconda tappa Gold stagionale del World Indoor Tour di atletica. I Millrose Games verranno trasmessi dalle ore 22.00 in diretta tv su Sky Sport Arena (dalle 22.30 anche su Sky Sport Uno); in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO WORLD INDOOR TOUR NEW YORK OGGI

Domenica 1° febbraio

21.15 Salto con l’asta (femminile)

22.03 60 ostacoli (femminile)

22.09 60 ostacoli (maschile)

22.16 60 metri (femminile)

22.23 60 metri (maschile)

22.29 3000 metri (femminile)

22.32 Getto del peso (maschile)

22.42 600 metri (femminile)

22.49 2 miglia (maschile)

23.07 600 metri (maschile)

23.14 1000 metri (femminile)

23.25 800 metri (maschile)

23.40 Miglio (femminile)

23.51 Miglio (maschile)

PROGRAMMA WORLD INDOOR TOUR NEW YORK OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 22.00 su Sky Sport Arena; dalle 22.30 anche su Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.