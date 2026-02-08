Atletica
Atletica oggi, World Indoor Tour Karlsruhe 2026: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara
A Karlsruhe è in programma oggi la quinta tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il massimo circuito internazionale al coperto si trasferisce dunque in Germania per un meeting pronto ad accogliere diversi big europei e mondiali tra cui Larissa Iapichino, detentrice del titolo continentale in sala di salto in lungo.
La figlia di Fiona May torna in pedana per la seconda gara dell’anno dopo l’incoraggiante 6.93 dello scorso 17 gennaio ad Ancona, con l’obiettivo di riprendersi la leadership mondiale stagionale persa un paio di giorni fa in seguito al 6.97 della portoghese Agate De Sousa. L’azzurra trova a Karlsruhe la padrona di casa tedesca Malaika Mihambo, oro olimpico a Tokyo 2021 e due volte campionesse iridata, per un possibile duello stellare ad alta quota. Italia rappresentata anche da Filippo Randazzo nei 60 e da Federico Riva nei 1500 metri.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming del meeting di Karlsruhe, quinta tappa Gold stagionale del World Indoor Tour di atletica. L’evento verrà trasmesso dalle ore 18.00 alle 20.00 in diretta tv su Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO WORLD INDOOR TOUR KARLSRUHE OGGI
Domenica 8 febbraio
16.53 60 metri (maschile), batterie
17.05 Salto con l’asta (maschile)
17.30 Salto in alto (femminile)
18.04 3000 metri (maschile), finale
18.18 400 metri (femminile), serie
18.38 Salto in lungo (femminile)
18.45 1500 metri (femminile)
18.55 60 ostacoli (femminile), batterie
19.10 800 metri (maschile)
19.17 3000 metri (femminile), finale
19.32 60 metri (maschile), finale
19.41 60 ostacoli (femminile), finale
19.53 1500 metri (maschile)
PROGRAMMA WORLD INDOOR TOUR KARLSRUHE OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Arena, dalle 18.00 alle 20.00
Diretta streaming: dalle 18.00 alle 20.00 su Sky Go e NOW.
Diretta Live testuale: OA Sport.
ITALIANI IN GARA WORLD INDOOR TOUR KARLSRUHE
60 metri (maschile): Filippo Randazzo.
Salto in lungo (femminile): Larissa Iapichino.
1500 metri (maschile): Federico Riva.