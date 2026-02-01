Atletica, Lutkenhaus esplode a New York entrando nella top5 di sempre sui 600 indoor. Hocker vince il duello con Kerr

Tante prestazioni di spessore e grande spettacolo in generale all’Armory Track&Field Center di New York in occasione della 118ma edizione dei Millrose Games, prestigioso meeting internazionale valevole come seconda tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. È mancato il singolo acuto clamoroso da world record, ma la qualità media delle gare si è rivelata davvero notevole ed in linea con le aspettative.

Prosegue l’impressionante percorso di crescita del baby prodigio a stelle e strisce Cooper Lutkenhaus, che ha piazzato un eccellente 1:14.15 nei 600 metri abbassando di oltre un secondo il miglior tempo mondiale della stagione e attestandosi al quinto posto nelle liste globali indoor di tutti i tempi sulla distanza a soli 17 anni. Stati Uniti che sorridono anche per la vittoria sul doppio miglio di Cole Hocker (campione mondiale in carica dei 5000 e oro olimpico a Parigi nei 1500) in 8:07.31 davanti al britannico Josh Kerr, secondo con 8:07.68.

Passando alle altre prove del mezzofondo la keniana Doris Lemngole ha primeggiato nei 3000 in 8:31.39, l’etiope Tsige Duguma ha vinto i 1000 in 2:35.50 con il record della pista e l’atleta di casa Nikki Hiltz si è imposta nel miglio sbriciolando il personale prendendosi la world lead del 2026 in 4:19.64. Nuova miglior prestazione mondiale della stagione anche nel miglio maschile, con il 3:47.57 siglato dall’australiano Cam Myers per bruciare in volata l’atteso padrone di casa americano Yared Nuguse (3:48.31). Da segnalare l’1:24.87 sui 600 di Roisin Willis e l’1:44.70 sugli 800 di Colin Sahlman.

Le gare sui 60 ostacoli si sono concluse con i successi della giamaicana Danielle Williams in 7.90 davanti alla stella bahamense Devynne Charlton (detentrice del primato mondiale con 7.65) e del padrone di casa americano Cordell Tinch con 7.52, mentre nella velocità pura hanno trionfato sul rettilineo dei 60 piani la britannica Dina Asher-Smith con 7.10 ed il giamaicano Ackeem Blake con 6.55.

Per quanto riguarda i concorsi, sono arrivate le vittorie della statunitense Chloe Timberg con 4.60 nell’asta femminile e del giamaicano bronzo olimpico di Parigi 2024 Rajindra Campbell con 21.77 (miglior misura mondiale dell’anno) nel getto del peso battendo il favorito americano plurimedagliato olimpico e bi-campione mondiale Joe Kovacs (21.21).