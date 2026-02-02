Aprilia e Bezzecchi avanti insieme: rinnovo pluriennale per il romagnolo con la scuderia di Noale

Aprilia Racing ha messo il primo sigillo sullo schieramento del futuro, blindando Marco Bezzecchi con un rinnovo pluriennale che dà continuità al progetto in MotoGP. Il legame tra il pilota riminese e la Casa di Noale, nato appena dodici mesi fa, si consolida così dopo una stagione 2025 che ha superato ogni aspettativa.

La conferma arriva nel segno della continuità e della fiducia reciproca, ma anche con un pizzico di romanticismo: non a caso l’annuncio è stato costruito come una vera e propria promessa di matrimonio. Una scelta simbolica, che racconta bene il clima che si respira all’interno del box Aprilia e il rapporto speciale creatosi con Bezzecchi.

Il momento non è casuale. A Valencia, Marco aveva salutato la stagione 2025 nel modo migliore possibile, vincendo l’ultimo Gran Premio dell’anno e salendo ancora una volta sulla sua RS-GP, quella moto che fin dall’inizio aveva ribattezzato “Albarosa”. Aprilia ha deciso di puntare su di lui anche per il futuro, e la risposta non si è fatta attendere.

La RS-GP Albarosa ha detto sì. Da lì, la celebrazione dell’unione e la firma di un accordo che va ben oltre il semplice contratto sportivo, regolando gestione tecnica, percorso agonistico e dimensione emotiva di un rapporto destinato a durare, dentro e fuori dalla pista.

“Sono molto contento di aver rinnovato per altri due anni. Fin dal primo giorno in cui ho firmato avevo in mente l’obiettivo di costruire un progetto a lungo termine. Sono felice di aver trovato il supporto di tutto il team e di tutta la fabbrica a Noale. Spero di riuscire a regalare loro tante gioie, così come loro faranno sicuramente con me“, ha dichiarato Bezzecchi.

“Siamo ovviamente molto soddisfatti, perché il rinnovo rappresentava la nostra priorità. Abbiamo voluto celebrare la firma in un modo particolarmente simpatico, che credo “si sposi” alla perfezione con la personalità di Marco. Abbiamo costruito un percorso creando basi solide e il fatto che Marco abbia scelto di rimanere con noi, nonostante le diverse offerte che gli sono arrivate, ci fa enorme piacere e dà ancora più valore al lavoro e allo spirito di questa squadra“, ha aggiunto il CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola.

I numeri spiegano meglio di qualsiasi parola perché Aprilia abbia deciso di puntare su Bezzecchi come uomo simbolo del proprio futuro. Alla sua prima stagione in sella alla RS-GP nel 2025, il romagnolo è diventato il pilota più vincente nella storia di Aprilia Racing in MotoGP.

Il bilancio parla di 3 vittorie nelle gare lunghe (Silverstone, Portimão e Valencia), 3 successi nelle Sprint Race (Misano, Mandalika e Phillip Island), 15 podi complessivi e 5 pole position (Austria, Misano, Mandalika, Portimão e Valencia). Risultati che gli hanno permesso di chiudere il Mondiale al terzo posto con 353 punti, consacrandolo come uno dei riferimenti assoluti della categoria.

Con questo rinnovo, Aprilia non solo blinda il presente, ma piazza il primo tassello concreto in vista del 2027, scegliendo di costruire il proprio futuro attorno a un pilota che ha già dimostrato di saper vincere, crescere e guidare un progetto tecnico ambizioso. Un matrimonio sportivo che, almeno per ora, sembra avere tutte le carte in regola per durare a lungo.