Annunciati i 10 portabandiera per le cerimonie d’apertura delle Olimpiadi: c’è anche la sfortunata Martina Valcepina

Quando mancano ormai pochi giorni all’assegnazione delle prime medaglie, sono stati annunciati i dieci nomi che avranno l’onore di portare la bandiera olimpica durante la cerimonia inaugurale dei XXV Giochi Olimpici Invernali, in programma nella serata di venerdì 6 febbraio. L’elenco è stato stilato dal CIO e da Fondazione Milano Cortina 2026, selezionando atleti ma anche persone che per il valore delle loro storie umane e professionali incarnano i principi di pace, unità e solidarietà.

La bandiera olimpica, contraddistinta da cinque cerchi intrecciati su uno sfondo bianco che rappresentano l’unione dei cinque continenti e l’incontro tra atlete e atleti di tutto il mondo in occasione dei Giochi, sfilerà nei due luoghi principali della cerimonia d’apertura: allo stadio San Siro di Milano e tra le strade del centro di Cortina d’Ampezzo.

Gli otto personaggi selezionati per portare la bandiera a cinque cerchi in quel di Milano sono Tadatoshi Akiba (Giappone), la ginnasta brasiliana Rebeca Andrade, Maryam Bukar Hassan (Nigeria), Cindy Ngamba (pugile del Refugee Olympic Team), l’icona tongana Pita Taufatofua, il fenomenale maratoneta keniano Eliud Kipchoge ed infine gli italiani Nicolò Govoni (scrittore e attivista per i diritti umani) e Filippo Grandi (Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati dal 2016 al 2025).

A Cortina saranno invece in due a portare la bandiera olimpica, tra cui la sfortunata pattinatrice Martina Valcepina. La 33enne di Sondalo fa parte della Nazionale italiana di short track ed in carriera vanta ben tre medaglie a cinque cerchi, ottenute in staffetta tra il 2014 ed il 2022, ma un grave infortunio le ha precluso la possibilità di gareggiare per i colori azzurri a Milano Cortina 2026. Valcepina sfilerà insieme a Franco Nones, primo fondista italiano capace di laurearsi campione olimpico (oro nella 30 km a Grenoble 1968).