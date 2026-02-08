Angela Romei non vince la causa: respinto il ricorso a TAS per la commentatrice di Rai Sport

Adesso è ufficiale. Angela Romei non prenderà parte ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dovendo rimandare di almeno quattro anni l’appuntamento con il suo debutto in una rassegna a cinque cerchi. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha infatti respinto il doppio ricorso della 28enne contro la FISG e la WCF per l’esclusione dal team femminile italiano di curling impegnato alle Olimpiadi di casa.

Romei era stata esclusa dal direttore tecnico azzurro Marco Mariani, che aveva scelto di selezionare al suo posto la figlia Rebecca nel ruolo di alternate (riserva) alzando inevitabilmente un polverone di polemiche. La nativa di Monopoli, che ha cominciato i Giochi di Milano Cortina nelle vesti di commentatrice per la Rai (per ora è iniziato solamente il torneo di doppio misto per il curling), si era appellata al TAS sostenendo che la selezione della squadra fosse stata condizionata da un conflitto di interessi.

“Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), Divisione Ad Hoc per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, ha respinto il ricorso presentato da Angela Romei contro la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) ritenendo che la decisione di selezione dell’atleta Rebecca Mariani rientrasse nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alle federazioni sportive e non fosse affetta da arbitrarietà, irragionevolezza o conflitto di interessi tale da invalidarla“, si legge nella nota stampa della FISG.