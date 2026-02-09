Andrea Gios loda le azzurre dell’hockey: “La qualificazione ai quarti vale come un oro in un’altra disciplina”

Due pagine di storie scritte in appena quattro giorni. Giovedì scorso la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile ha battuto la Francia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, mettendo così a referto la prima vittoria in una rassegna a cinque cerchi. Nella giornata odierna la squadra allenata dal CT Eric Bouchard si è superata ulteriormente, regolando il Giappone e staccando per la prima volta assoluta il pass per i quarti di finale di una competizione olimpica.

Un risultato straordinario voluto, cercato e trovato dopo un lunghissimo quanto proficuo lavoro lungo quattro anni che ha gettato le basi non soltanto per i Giochi di casa, ma anche (e soprattutto) per il futuro. Non può che essere soddisfatto in tal senso Andrea Gios, Presidente della Federazione Italiana Sport Ghiaccio intervenuto proprio per commentare l’impresa delle azzurre nel post-gara:

“La qualificazione della nostra Nazionale femminile ai quarti di finale del torneo olimpico vale quanto una medaglia d’oro in un’altra disciplina – ha detto Gios ai microfoni della FISG – Entrare tra le migliori otto squadre del mondo sembrava un traguardo impossibile fino a pochi mesi fa e invece lo abbiamo centrato grazie all’impegno, alla visione e a una programmazione seria e strutturata. Il merito va innanzitutto alle nostre ragazze, che hanno onorato splendidamente la maglia azzurra, e al lavoro della Federazione, che ha creduto con convinzione in un progetto speciale dedicato all’hockey femminile e che oggi raccoglie risultati concreti. Una soddisfazione enorme da condividere anche con i club italiani, che hanno sostenuto la Nazionale con grande disponibilità, talvolta anche a costo di sacrifici“.

Gios ha inoltre aggiunto: “L’auspicio è che questo risultato, raggiunto in un contesto olimpico di assoluto prestigio, contribuisca a far comprendere sempre di più come l’hockey sia uno sport di grande valore, capace di offrire opportunità, emozioni e modelli positivi anche alle ragazze, al pari di quanto avviene nel settore maschile. Un percorso che dimostra come investire nello sport femminile significhi investire nel futuro dell’intero movimento”.