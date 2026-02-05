Andrea Gaudenzi rieletto presidente dell’ATP: sarà in sella fino al 2028

Andrea Gaudenzi è stato rieletto presidente dell’ATP, l’associazione del tennis professionistico maschile. Lo ha annunciato oggi lo stesso organo con un comunicato sul proprio sito internet. Faentino, classe 1973, Gaudenzi è stato eletto per la prima volta nel 2020, e questo saràil suo terzo mandato.

Queste le sue parole sempre al sito dell’ATP: “Per me è un onore continuare a servire l’ATP, un’organizzazione che ha definito la mia carriera sin dai tempi di quando giocavo sul tour. Quando rifletto su quello che abbiamo raggiunto come obiettivi, vedo uno sport con fondamenta più forti che mai, sottolineate dalla crescita record che parla del potenziale del tennis“.

E ancora: “Adesso è il tempo di spingere. La seconda fase di OneVision (il piano strategico sul lungo termine dell’ATP, N.d.R.) è legata all’unificazione della governance, all’adattamento e al diventare più agili, perché il nostro sport è indubitabilmente più forte quando ci muoviamo assieme. Grazie all’ATP Board e ai nostri membri per il loro continuo supporto e la loro fiducia“.

Gaudenzi, da giocatore, è stato numero 18 del mondo e ha vinto tre tornei, uno nel 1998 e due nel 2001, facendo peraltro spesso le veci di grande protagonista in Coppa Davis (quella pre-riforma di Orlando), dove porto l’Italia in finale nel 1998. Una volta smesso col tennis, si è laureato in legge all’Università di Bologna e ha poi ottenuto un Master of Business Administration (MBA) all’Università Internazionale di Monaco, prima di avere una carriera di successo lontano (ma non troppo) dai campi. La sua presidenza ATP è stata tormentata, con i cambiamenti del mondo e del tennis che sono stati tantissimi lungo questi anni, ma appare chiara la fiducia riposta in lui in questa fase davvero delicata.