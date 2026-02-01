Alessia Orro trascina il Fenerbahce contro il Galatasaray, ma salta il derby con Myriam Sylla

Il Fenerbahce Istanbul ha sconfitto il Galatasaray Istanbul con un netto 3-0 (25-19; 25-13; 25-23) nell’incontro valido per la 19ma giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. L’intenso derby della metropoli anatolica si è risolto in favore delle gialloblù, che hanno rispettato in maniera nitida il pronostico della vigilia: primi due set dominati e poi bella rimonta nel terzo parziale, per chiudere i conti in appena 75 minuti di gioco davanti ai 4.500 spettatori che hanno gremito il Burhan Felek Salonu.

C’era attesa per il potenziale scontro diretto tra due Campionesse del Mondo, ma Myriam Sylla non ha ancora recuperato al meglio dai fastidi al ginocchio che l’hanno attanagliata nelle ultime settimane ed è subentrata soltanto per alcuni scambi nella prima e nella terza frazione (nessun punto a referto). Alessia Orro ha invece deliziato in cabina di regia, andando a referto con un punto e mandando in doppia cifra le attaccanti di riferimento: Ana Cristina (14 punti), Arina Fedorovtseva (18) e Hande Baladin (13), ha riposato la bomber Melissa Vargas.

Il Fenerbahce si conferma al secondo posto in classifica generale con un distacco di tre punti dal VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti, mentre il Galatasaray si trova in quinta posizione (41 punti) alle spalle dell’Eczacibasi Istanbul (43) e dello Zeren Spor Ankara (41). Si tornerà in campo il 7 febbraio: il Galatasarary farà visita al modesto Nilufer, il Fenerbahce ospiterà il poco quotato Aydin, il VakifBank incrocerà l’Ilbank.