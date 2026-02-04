Alessia Orro chiude da imbattuta il girone di Champions League: sostanza contro il Lodz, si vola ai quarti

Il Fenerbahce Istanbul ha sconfitto il PGE Budowlani Lodz con un secco 3-0 (25-8; 25-17; 26-24) e ha così concluso da imbattuto il proprio cammino nella fase a gironi della Champions League di volley femminile. La corazzata turca aveva già in tasca il primato nella Pool B e, dopo il match dominato stasera di fronte al proprio pubblico, svetta con sei vittorie (17 punti). La qualificazione diretta ai quarti di finale era già garantita, mentre Novara ha chiuso alle spalle delle anatoliche e dovrà passare dai playoff.

Alessia Orro ha offerto la propria abituale prestazione di sostanza in cabina di regia, andando a referto con due punti (un ace) e mandando in doppia cifra ben tre compagne di squadre: la schiacciatrice Arina Fedorovtseva (16 punti, 4 ace) e le centrali Eda Erdem (11) e Agnieska Korneluk (16 punti, 3 muri). A riposo l’opposto Melissa Vargas, sostituita dalla meno quotata Yaasmeen Bedart-Ghandi (7), 5 punti per l’altro martello Hande Baladin.

Le ragazze di coach Marcello Abbondanza si confermano tra le grandi favorite per la conquista del massimo trofeo europeo insieme alle altre compagini turche (VakifBank Istanbul, Eczacibasi Istanbul, Zeren Spor Ankara) e alle squadre italiane (Conegliano, Milano, Scandicci, Novara).