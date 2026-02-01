Su che canale Alcaraz-Djokovic oggi in tv, Finale Australian Open 2026: orario, programma, streaming

È il giorno della grande finale agli Australian Open 2026. Domenica 1° febbraio, con inizio non prima delle ore 09:30 italiane, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si sfidano nell’atto conclusivo del primo Slam della stagione, in un match che mette di fronte presente e leggenda del tennis mondiale.

LA DIRETTA LIVE DI ALCARAZ-DJOKOVIC DALLE 9.30

Una finale dal sapore generazionale, con il numero uno del ranking ATP pronto a misurarsi contro uno dei giocatori più vincenti di sempre sul cemento di Melbourne. Alla vigilia, in molti immaginavano un epilogo diverso, ma il campo ha raccontato un’altra storia.

Djokovic ha conquistato l’accesso alla finale superando Jannik Sinner in una semifinale durissima, decisa solo al quinto set. Il serbo ha fatto valere esperienza, solidità mentale e una straordinaria capacità di sfruttare i momenti chiave dell’incontro, punendo le occasioni mancate dall’azzurro.

Dall’altra parte, Alcaraz ha dovuto lottare per oltre cinque ore contro Alexander Zverev, stringendo i denti nonostante i crampi e mostrando ancora una volta il suo carattere indomabile. Una vittoria di forza e resilienza che lo proietta alla sua prima finale agli Australian Open.

La partita Alcaraz-Djokovic non sarà visibile in chiaro in tv. La copertura streaming è affidata a Eurosport 1 HD, disponibili in esclusiva streaming sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max, che offrono la visione di tutti i campi del torneo.

Il match sarà visibile anche per gli abbonati a DAZN, TIM Vision e Prime Video Channels, che includono i canali Eurosport nel loro pacchetto. Come sempre, OA Sport seguirà l’incontro con la DIRETTA LIVE testuale, per non perdere neanche un punto del n.1 del mondo che affronterà il leggendario asso serbo agli Australian Open 2026.

PROGRAMMA FINALE AUSTRALIAN OPEN 2026

Domenica 1° febbraio

Carlos Alcaraz (1) vs Novak Djokovic (4) alla Rod Laver Arena di Melbourne (Australia)

PROGRAMMA ALCARAZ-DJOKOVIC FINALE AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: in abbonamento su Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

Diretta Live testuale: OA Sport.