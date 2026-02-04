Africa Eco Race, Schiumarini vicino al successo di tappa. Cerutti a ridosso del podio tra le moto

Va in archivio anche la nona tappa dell’Africa Eco Race 2026, edizione numero 17 del prestigioso rally raid che si svolge in tre Paesi dell’Africa settentrionale. Quest’oggi era prevista una frazione di 490 chilometri da Aidzidine a Ouad Naga (in Mauritania), con circa 425 km cronometrati e altri 65 km di trasferimento, mentre domani ci si trasferirà in Senegal.

Tra le moto è arrivato il successo del francese Jean-Loup Lepan, che ha completato la prova speciale in 4h16:23 (media di 99.6 km/h) sulla sua KTM 450 Rally Replica consolidando il primato in classifica generale quando mancano tre tappe al termine della manifestazione. Lepan ha preceduto un terzetto di Yamaha Ténéré 700 composto nell’ordine dal tedesco Kevin Gallas (2° a 6:07), il portoghese Antonio Maio (3° a 12:20) e l’italiano Alessandro Botturi (4° a 13:57). Il miglior azzurro nella graduatoria assoluta è però ancora Jacopo Cerutti, 5° a 1h41:32 dalla vetta in sella all’Aprilia Tuareg 660, mentre Botturi è 7° a 2h08:15.

Vittoria finale sempre più vicina tra le auto per la Mini Cooper X-Raid del belga Christian Femont (insieme al co-pilota Gregg Docx), che si è imposta nella prova speciale di oggi con il tempo di 4h27:32 (95.5 km/h di media) davanti alla Century CR6 del nostro Andrea Schiumarini (affiancato da Maurizio Gerini) e alla Can-Am Maverick 1000R del neerlandese Martijn Van de Broeck, staccate rispettivamente di 6:02 e 8:36. In classifica generale Femont guida con un margine di 22:31 sulla MD Optimus del francese David Gerard, mentre Schiumarini è 13°.