Adrian Newey spaventa gli avversari: “A Melbourne vedrete una versione dell’Aston Martin molto diversa”

Il debutto della nuova AMR26 a Barcellona ha finalmente mostrato al mondo il primo risultato del lavoro di Adrian Newey in Aston Martin. La monoposto è stata concepita per interpretare il regolamento 2026, che il geniale progettista britannico, nonostante lo scetticismo iniziale, definisce oggi “nient’affatto restrittivo”.

In un’intervista ai canali ufficiali del team, Newey ha spiegato la filosofia alla base della nascita della nuova vettura, evidenziando l’importanza di approcciarsi al progetto senza pregiudizi tecnici: “Abbiamo analizzato a fondo i regolamenti per capire che tipo di campi di flusso volessimo ottenere. Da lì abbiamo iniziato a evolvere una geometria capace di generare quei flussi. È un approccio olistico“.

L’ingegnere britannico ha ammesso che, con un foglio bianco e regole completamente nuove, l’incertezza sia inevitabile: “Con un set di regole completamente nuovo, nessuno è mai sicuro di quale sia la filosofia giusta. Neppure io. Non sappiamo quale sia l’interpretazione migliore, ma a causa dei tempi ristretti abbiamo dovuto scegliere una direzione e seguirla. Solo il tempo dirà se sarà quella corretta“.

Newey ha poi respinto l’etichetta di “aggressivo” spesso affibbiata ai suoi progetti: “Non guardo mai ai miei progetti come aggressivi. Mi limito a perseguire ciò che riteniamo sia il meglio. Le vetture 2026 saranno molto diverse, e questo è l’aspetto più affascinante“.

Per quanto riguarda la AMR26, il progettista ha sottolineato quanto il lavoro non sia mai definitivo: “Abbiamo tentato di costruire qualcosa che speriamo possa avere un notevole potenziale di sviluppo. Quello che vuoi cercare di evitare è un’auto che esca abbastanza ottimizzata all’interno della sua finestra ma manchi di potenziale di sviluppo. La AMR26 che correrà a Melbourne sarà molto diversa da quella che la gente ha visto allo shakedown di Barcellona, e la AMR26 con cui finiremo la stagione ad Abu Dhabi sarà molto diversa da quella con cui inizieremo la stagione“.