A rischio la prima prova di discesa alle Olimpiadi? Neve in arrivo…

Calendario alla mano, i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 comincerebbero ufficiosamente domattina dalle ore 11.30 con la prima prova cronometrata della discesa libera maschile di sci alpino. Il condizionale però è d’obbligo in questo caso, perché il maltempo potrebbe costringere gli organizzatori a posticipare o addirittura annullare la sessione ufficiale di training sulla Stelvio.

Le previsioni meteo aggiornate indicano infatti l’arrivo di una perturbazione a Bormio con possibile nevicata a partire da mezzogiorno e temperature comprese tra gli zero ed i due gradi (+2°C). Vedremo dunque nelle prossime ore o direttamente domattina se cambierà qualcosa e quali saranno le effettive condizioni della pista a livello di neve ma anche di visibilità per gli atleti.

La situazione dovrebbe migliorare in ogni caso nella giornata di giovedì 5 febbraio, in cui è prevista un’altra prova cronometrata di discesa sulla Stelvio. Nel complesso sono state pianificati tre training ufficiali, ma basta completarne uno per poter disputare regolarmente la gara (programmata per sabato 7 febbraio alle 11.30) con in palio le medaglie a cinque cerchi.