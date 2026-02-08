A che ora lo snowboard domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 9 febbraio, azzurri in gara, streaming

Dopo la prima vera giornata piena di eventi, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono pronte ad entrare nel vivo. Tra le tante specialità in scena in questi giorni non può di certo mancare lo snowboard. Dopo la finale del Big Air maschile, la giornata di oggi sarà interamente dedicata ai giganti paralleli maschili e femminili, che assegneranno i nuovi titoli olimpici.

Ci sarà modo anche di conoscere, in serata, chi parteciperà alla finale del Big Air femminile. Le qualificazioni di oggi, stabiliranno infatti le dodici snowboarder che si esibiranno nell’ultimo atto, in programma lunedì 9 febbraio, a partire dalle ore 19.30. Scopriremo quindi se la giovane Marilù Polizzi riuscirà a rappresentare l’Italia nella finale di domani.

Come vedere lo snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina in tv e streaming? La diretta tv sarà disponibile in chiaro su Rai 2 dalle 19.45, in streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 2, DAZN, HBO Max, Tim Vision, Amazon Prime Video. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara per non perdere neanche un aggiornamento.

PROGRAMMA SNOWBOARD OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Lunedì 9 febbraio

19:30 Snowboard Big air donne Finale

19:30 Big air donne Finale Manche 1 19:53 Big air donne Finale Manche 2 20:17 Big air donne Finale Manche 3

ITALIANI IN GARA

Finale Big Air donne – ev. Poluzzi Marilù

DOVE VEDERE LO SNOWBOARD OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle 19.45

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, dalle 19.25 su Eurosport 2, HBO Max, Amazon Prime Video, Tim Vision

Diretta Live testuale: OA Sport