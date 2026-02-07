Milano Cortina 2026

A che ora lo snowboard domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 8 febbraio, azzurri in gara, streaming

Mattia Fierro

Pubblicato

2 minuti fa

il

Roland Fischnaller / IPA

Dopo la grande cerimonia di apertura di ieri sera, i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 entrano finalmente nel vivo. Da questo momento, per le prossime due settimane, ogni giorno i grandi protagonisti si sfideranno per ottenere i preziosi titoli olimpici. Tra le tante discipline c’è anche lo snowboard, che nei giorni antecedenti all’apertura ha aperto i battenti con alcune gare di qualificazione.

In attesa della finale del Big Air uomini di oggi, domani ci aspetta un programma molto ricco, con tante chance di medaglia anche per l’Italia. Domenica 8 febbraio andranno infatti in scena entrambi i PGS maschili e femminili, dalle qualificazioni fino alla fase finale. Inutile dire che la giornata di domani sarà un’occasione ghiotta per il Bel Paese, che schiera una delle squadre più competitive di sempre.

Il team azzurro sarà guidato dall’eterno Roland Fischnaller che vuole continuare a stupire tutti nella sua settima Olimpiade. Al suo fianco anche Aaron March e Maurizio Bormolini, autori di un ottimo avvio di stagione. Tra le donne, l’Italia punterà su Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont per raggiungere un podio storico sulle nevi di casa.

Dove vedere lo snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina in tv? Su Rai 2 andranno in scena le qualificazioni dalle ore 9.00 e le finali dalle 13.40. In streaming le applicazioni di riferimento sono Rai Play, Discovery Plus, dalle 13 su Eurosport 1, HBO Max, DAZN, Tim Vision ed Amazon Prime Video. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale per non perdere neanche un aggiornamento.

PROGRAMMA SNOWBOARD OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Domenica 8 febbraio – Diretta tv su Rai 2

Snowboard PGS donne Qualificazione

09:00 PGS donne Manche di Qualificazione

Snowboard PGS uomini Qualificazione

09:30 PGS uomini Manche di qualificazione
10:00 PGS donne Manche di eliminazione
10:30 PGS uomini Manche di eliminazione
13.00 Gigante Parallelo Donne Ottavi di finale
13.24 Gigante Parallelo Uomini Ottavi di Finale
13.48 Gigante Parallelo Donne Quarti di finale
14.00 Gigante Parallelo Uomini Quarti di Finale
14.12 Gigante Parallelo Donne Semifinali
14.19 Gigante Parallelo Uomini Semifinali
14.26 Gigante Parallelo Donne Small Final
14.29 Gigante Parallelo Donne Big Final
14.36 Gigante Parallelo Uomini Small Final
14.39 Gigante Parallelo Uomini Big Final
19:30 Snowboard Big air donne Qualificazione
19:30 Big air donne Qualificazioni Manche 1
20:15 Big air donne Qualificazioni Manche 2
21:00 Big air donne Qualificazioni Manche 3

ITALIANI IN GARA

Gigante Parallelo Uomini – Fischnaller Roland, Bormolini Maurizio, March Aaron, Felicetti Mirko

Gigante Parallelo Donne – Dalmasso Lucia. Caffont Elisa, Coratti Jasmin, Valle Sofia

Big Air Donne – Poluzzi Marilù

DOVE VEDERE LO SNOWBOARD IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, dalle 13 su Eurosport 1, HBO Max, DAZN, Tim Vision ed Amazon Prime Video

Diretta Live testuale: OA Sport

 

