A che ora lo snowboard domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 7 febbraio, azzurri in gara, streaming

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno ufficialmente aperto i battenti. Nonostante l’avvio ufficiale sia oggi, con la grande cerimonia di inaugurazione in serata, negli scorsi giorni si sono già disputate le prime gare della rassegna a cinque cerchi. Tra queste, nella giornata di giovedì, sono andate in scena anche le qualificazioni del Big Air maschile.

I grandi protagonisti dello snowboard, nello scenario del Livigno Snow Park, hanno cercato di strappare il pass per la finale, in programma sabato 7 febbraio. Domani quindi si assegnerà una delle prime medaglie delle Olimpiadi e tra i pretendenti ci sarà anche Ian Matteoli. L’azzurro ha ieri concluso la qualifica al secondo posto, dando spettacolo con due salti perfetti e proverà nell’ultimo atto a ripetersi, sognando quella che sarebbe un’incredibile medaglia.

Come vedere lo snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina in tv? La finale del Big Air uomini verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, in streaming gratis su Rai Play e per gli abbonati su Discovery Plus, Eurosport 1, DAZN, HBO Max, Amazon Prime Video, Tim Vision. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale per non perdervi neanche un aggiornamento.

PROGRAMMA SNOWBOARD OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Sabato 7 febbraio – Diretta tv in chiaro su Rai 2

19:30 Snowboard Big air uomini Finale 19:30 Big air uomini Finale Manche 1

19:53 Big air uomini Finale Manche 2 20:17 Big air uomini Finale Manche 3

ITALIANI IN GARA

Finale Big Air uomini – Matteoli Ian

PROGRAMMA SNOWBOARD: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2

Diretta streaming: Rai Play, per gli abbonati dalle 19.20 su Discovery Plus, Eurosport 1, DAZN, HBO Max, Amazon Prime Video e Tim Vision

Diretta Live testuale: OA Sport