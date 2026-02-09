A che ora lo slittino domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 10 febbraio, azzurri in gara, streaming

Giornata decisiva per il singolo femminile di slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Domani infatti si assegneranno le medaglie con la terza e quarta run che andranno a sommarsi alla prima e alla seconda che si svolgeranno oggi.

In casa Italia grandi speranze per Verena Hofer che sembra a proprio agio sul budello di casa e può addirittura lanciarsi verso una top-5 che sarebbe clamorosa. Da seguire anche Sandra Robatscher. Favorite le tedesche, con Julia Taubitz su tutte, e le austriache.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare di slittino valevoli per i Giochi Olimpici di Milano Cortina si potranno seguire live ed in diretta su Rai2 e RaiSport HD (227 di Sky e 58 del digitale terrestre) in base alla programmazione e su Eurospoet. In streaming si potranno seguire su Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.