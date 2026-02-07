Milano Cortina 2026
A che ora lo sci di fondo domani in tv, Olimpiadi 2026: skiathlon maschile, programma, streaming
Il secondo appuntamento del nutrito programma di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina propone agli appassionati lo skiathlon maschile. Gli sciatori si cimenteranno su un percorso lungo venti chilometri: 10 da percorrere a tecnica classica e 10 a tecnica libera. La partenza della gara è prevista domani alle 12:30.
I partecipanti si daranno battaglia, sul tracciato di Tesero in Val di Fiemme, per decretare il nome di colui che succederà nell’albo d’oro al russo Alexander Bolshunov, oro olimpico a Pechino 2022 davanti al connazionale Denis Spitsov e al finlandese Iivo Niskanen.
Nella stagione di Coppa del Mondo, così come per le donne, si è disputata una sola gara nella specialità. Lo scorso 6 dicembre, sulle nevi di Trondheim, la leggenda norvegese Johannes Klaebo, detentore del titolo iridato e principale favorito per la vittoria finale, ha preceduto i connazionali Harald Amundsen e Emil Iversen. La formazione azzurra schiererà il quartetto composto da Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz e Martino Carollo.
La 20 km di skiathlon maschile si disputerà domani a partire dalle ore 12:30. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 (dalle 12:30 alle 13:00 e dalle 13:30 alla fine) e su RaiSport HD dalle 13:00 alle 13:30. Sarà possibile seguire la gara in streaming su RaiPlay, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale.
A CHE ORA LO SCI DI FONDO DOMANI ALLE OLIMPIADI
Domenica 8 febbraio
Ore 12:30 20 Km Skiathlon Maschile – Tesero Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv Rai 2 (dalle 12:30 alle 13:00 e dalle 13:30 alla fine) e RaiSport HD (dalle 13:00 alle 13:30)
PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 (dalle 12:30 alle 13:00 e dalle 13:30 alla fine) e RaiSport HD (dalle 13:00 alle 13:30)
Diretta streaming: Discovery Plus, RaiPlay, HBO Max
Diretta Live testuale: OA Sport