A che ora lo sci di fondo domani in tv, Olimpiadi 2026: skiathlon femminile, programma, streaming

Tocca allo skiathlon femminile aprire le Olimpiadi di Milano Cortina per lo sci di fondo. Le atlete si misurano su un tracciato di 20 chilometri: 10 da percorrere a tecnica classica e 10 da percorrere a tecnica libera dopo l’evoluzione che ha equiparato le distanze femminili e quelle maschili. La partenza della gara è prevista alle 13:00.

Le gare si svolgeranno a Tesero, in Val di Fiemme, località che ha già ospitato appuntamenti di Coppa del Mondo. Le sciatrici si daranno battaglia per decidere il nome di colei che nell’albo d’oro succederà alla norvegese Therese Johaug, oro olimpico a Pechino 2022 davanti alla russa Natalya Nepryayeva e all’austriaca Teresa Stadlober.

Nell’unica gara stagionale disputata in Coppa del Mondo, lo scorso 6 dicembre sulle nevi norvegesi di Trondheim, l’americana Jessie Diggins si è imposta davanti alla norvegese Heidi Weng e alla svedese Ebba Andersson. Caterina Ganz, ventiquattresima, è stata la migliore delle italiane. La formazione azzurra affiderà le proprie speranze di ben figurare a Anna Comarella, Martina Di Centa e Maria Gismondi.

La 20 km di skiathlon femminile si disputerà domani a partire dalle ore 13:00. La gara sarà trasmessa in diretta tv RaiSport HD fino alle 13:30 e su Rai 2 dalle 13:30. Sarà possibile seguire la gara in streaming su RaiPlay, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale.

A CHE ORA LO SCI DI FONDO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Sabato 7 febbraio

Ore 13:00 20 Km Skiathlon Femminile – Tesero Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv RaiSport HD (dalle 13:00) e Rai 2 (dalle 13:30)

PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD dalle 13:00, Rai 2 dalle 13:30

Diretta streaming: Discovery Plus, RaiPlay, HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport