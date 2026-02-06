A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: discesa maschile, programma, streaming

Dopo la disputa delle prove cronometrate, si entra finalmente nel vivo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e lo sci alpino è pronto ad assegnare le prime medaglie a cinque: l’appuntamento è domani, sabato 7 febbraio, alle ore 11.30, con la discesa libera maschile. Sulla pista Stelvio di Bormio verranno messi in palio i primi allori di questa edizione dei Giochi, il primo podio dell’intera manifestazione sarà offerto proprio dallo sci alpino con una delle gare più attese.

In uno degli scenari più apprezzati dell’intero Circo Bianco, su uno dei tracciati più affascinanti e complessi del panorama internazionale (alla pari con la Lauberhorn di Wengen e la Streif di Kitzbuehel), gli uomini jet si daranno battaglia a viso aperto. L’Italia può sognare in grande con Dominik Paris (più volte padrone della Stelvio), Giovanni Franzoni (in stato di forma superlativo), Florian Schieder e Mattia Casse. Gli azzurri lanceranno il guanto di sfida alle altre stelle, tra cui spiccano gli svizzero Marco Odermatt e Franjo Von Allman.

Chi succederà nell’albo d’oro allo svizzero Beat Feuz? L’Italia riuscirà a regalarsi una medaglia e a incominciare in maniera brillante le Olimpiadi casalinghe? Risuonerà l’Inno di Mameli per la seconda volta nella storia, a 24 anni dai distanza dall’unico sigillo targato Zeno Colò? Sono i quesiti principali che gli appassionati si stanno facendo in avvicinamento all’attesissima gara che aprirà un fine settimane rovente alle nostre latitudini e che precederà la discesa libera femminile prevista domenica 8 febbraio a Cortina d’Ampezzo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della discesa libera maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, gratis e in chiaro; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LO SCI ALPINO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Sabato 7 febbraio

Ore 11.30 Discesa libera maschile a Bormio (Italia) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

