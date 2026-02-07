A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: discesa femminile, programma, streaming

Dopo la disputa delle prove cronometrate, si entra finalmente nel vivo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e lo sci alpino è pronto ad assegnare le prime medaglie a cinque cerchi tra le donne: l’appuntamento è domani, domenica 8 febbraio, alle ore 11.30, con la discesa libera femminile. Sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio e farà festa con gli allori al collo?

L’Italia può sognare in grande con Sofia Goggia (oro a PyeongChang 2018 e argento a Pechino 2022), Laura Pirovano (data in forma davvero eccezionale), Nicol Delago (fresca di vittoria in Coppa del Mondo) e Federica Brignone (che sta cercando di lasciarsi alle spalle il brutto infortunio per essere protagonista nella velocità pura). Il Bel Paese avrà a disposizione quattro frecce per cercare il risultato a effetto in chiusura del primo weekend di gare, che era stato aperto sabato dalla discesa libera maschile in quel di Bormio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della discesa libera femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, gratis e in chiaro; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LO SCI ALPINO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Domenica 8 febbraio

Ore 11.30 Discesa libera femminile a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.