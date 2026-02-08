A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: combinata a squadre maschile, programma, streaming

Dopo la disputa delle due discese libere, il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prosegue con la combinata a squadre maschile: l’appuntamento è domani, lunedì 9 febbraio, alle ore 10.30, andrà in scena la discesa libera e alle ore 14.00 lo slalom, sempre sulla pista Stelvio di Bormio. Si tratta di una neonata specialità, pensata per rendere questo sport solitamente individuale anche un affare per Nazionali.

Ogni Paese sarà rappresentato da un determinato numero di coppie, formate un velocista che si cimenterà nella discesa e da uno specialista delle discipline tecniche che gareggerà in slalom: si sommeranno i due tempi e si delineerà la classifica generale, che assegnerà così le medaglie. L’Italia ha tutte le carte in regola per togliersi delle soddisfazioni importanti: Giovanni Franzoni e Dominik Paris sono reduci dall’argento e dal bronzo conquistati in discesa, Alex Vinatzer e Tommaso Sala possono distinguersi tra i pali stretti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della combinata a squadre maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, gratis e in chiaro; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LO SCI ALPINO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Lunedì 9 febbraio

Ore 10.30 Combinata a squadre maschile, discesa libera – Diretta tv su Rai 2

Ore 14.00 Combinata a squadre maschile, slalom – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.