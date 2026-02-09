A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: combinata a squadre femminile, programma, streaming

Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prosegue con la combinata a squadre femminile. L’appuntamento è domani, martedì febbraio, alle ore 10.30, andrà in scena la discesa libera e alle ore 14.00 lo slalom, sempre sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo. Si tratta di una neonata specialità, pensata per rendere questo sport solitamente individuale anche un affare per Nazionali e che assegnerà le medaglie tra le donne dopo la combinata maschile disputata lunedì.

Ogni Paese sarà rappresentato da un determinato numero di coppie, formate una velocista che si cimenterà nella discesa e da una specialista delle discipline tecniche che gareggerà in slalom: si sommeranno i due tempi e si delineerà la classifica generale, che assegnerà così le medaglie. L’Italia ha tutte le carte in regola per togliersi delle soddisfazioni importanti: Sofia Goggia è reduce dal bronzo in discesa libera e proverà a dire la sua anche in questo contesto, mentre non vedremo all’opera Federica Brignone.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della combinata a squadre femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, gratis e in chiaro; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LO SCI ALPINO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Martedì 10 febbraio

Ore 10.30 Combinata a squadre femminile a Cortina d’Ampezzo (Italia), discesa libera – Diretta tv su Rai 2

Ore 14.00 Combinata a squadre femminile a Cortina d’Ampezzo (Italia), slalom – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.