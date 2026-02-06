A che ora il salto con gli sci domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 7 febbraio, italiani in gara, streaming

Domani, sabato 7 febbraio, verranno assegnate le prime medaglie nel salto con gli sci ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il programma a cinque cerchi del salto speciale entrerà nel vivo con lo svolgimento della gara individuale femminile sul trampolino piccolo HS107 di Predazzo, in Val di Fiemme, che comincerà alle ore 18.45 con seconda serie fissata in linea di massima alle 19.57.

Osservata speciale la dominatrice dell’ultimo biennio Nika Prevc, campionessa del mondo in carica (sia su Normal Hill che su Large Hill) e ormai sempre più vicina alla conquista della terza Sfera di Cristallo consecutiva. La ventenne slovena sarà sicuramente la donna da battere, ma attenzione al possibile exploit di alcune big come l’austriaca Lisa Eder, le norvegesi Anna Odine Stroem ed Eirin Maria Kvandal, la canadese Abigail Strate e la tedesca Agnes Reisch. Il quartetto azzurro sarà composto da Annika Sieff, Martina Zanitzer, Jessica Malsiner e Martina Ambrosi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming del salto con gli sci nella giornata di sabato 7 febbraio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La gara individuale femminile su trampolino piccolo verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (non per intero, ma tramite alcuni collegamenti sporadici); in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL SALTO CON GLI SCI DOMANI ALLE OLIMPIADI

Sabato 7 febbraio

17.45 Salto di allenamento trampolino piccolo donne

18.45 Gara individuale trampolino piccolo donne – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SALTO CON GLI SCI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (con alcuni collegamenti sporadici).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA SALTO CON GLI SCI DOMANI

Gara individuale femminile su trampolino piccolo: Annika Sieff, Martina Zanitzer, Jessica Malsiner, Martina Ambrosi.