A che ora il pattinaggio di figura domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 9 febbraio, italiani in gara, streaming

Dopo la prova a squadre spalmata su tre giorni, il programma del pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 proseguirà con le gare individuali. Ad alzare il sipario saranno le coppie di danze, impegnate nella rhtyhm dance nella giornata di lunedì 9 febbraio (a partire dalle ore 19.20) sul ghiaccio di Milano. L’Italia vuole sognare in grande con Charlene Guignard e Marco Fabbri, tra i grandi pretendenti alle medaglie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di pattinaggio artistico previste domani (lunedì 9 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv sui Rai 2 e RaiSportHD (in alternanza con altri sport); in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altre discipline), Eurosport 1 (dalle ore 21.05), Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL PATTINAGGIO ARTISTICO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Lunedì 9 febbraio

Ore 19.20 Rhythm dance a Milano (Italia) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri sport

PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play, la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport; Eurosport 1 e DAZN dalle ore 21.05; Discovery Plus e HBO Max in versione integrale, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA PATTINAGGIO ARTISTICO OLIMPIADI DOMANI

Lunedì 9 febbraio

Ore 19.20 Rhythm dance a Milano (Italia): Charlene Guignard/Marco Fabbri