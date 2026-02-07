A che ora il pattinaggio artistico domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 8 febbraio, italiani in gara, streaming

La gare a squadre di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si è aperta venerdì 6 febbraio e si concluderà domani, domenica 8 febbraio sul ghiaccio del capoluogo lombardo. Il programma prevede la disputa delle ultime tre prove (sesta, settima e ottava sulle otto in programma): si incomincerà alle ore 19.30 con il free program delle coppie, si proseguirà alle ore 20.45 con il free program femminile e si concluderà alle ore 21.55 con il free program maschile.

Al termine sarà delineato il podio e verranno assegnate le medaglie, le prime per questo sport in questa edizione della rassegna a cinque cerchi. L’Italia ha tutte le carte in regola per conquistare un alloro nel team event, ma serviranno delle prestazioni di sostanza da parte degli azzurri che scenderanno sul ghiaccio: riflettori puntati su Sara Conti e Niccolò Macii (coppia solidissima), Lara Naki Gutmann (splendida nello short programa) e Daniel Grassl.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato- dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di pattinaggio artistico previste domani (domenica 8 ebbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv sui Rai 2 e RaiSportHD (in alternanza con altri sport); in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altre discipline), Eurosport 1 (dalle ore 21.05), Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL PATTINAGGIO ARTISTICO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Domenica 8 febbraio

Ore 19.30 Gara a squadre a Milano (Italia), free program coppie – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternzanza con altri sport

Ore 20.45 Gara a squadre a Milano (Italia), free program femminile – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternzanza con altri sport

Ore 21.55 Gara a squadre a Milano (Italia), free program maschile – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternzanza con altri sport

PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play, la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport; Eurosport 1 e DAZN dalle ore 21.05; Discovery Plus e HBO Max in versione integrale, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA PATTINAGGIO ARTISTICO OLIMPIADI DOMANI

Ore 19.30 Gara a squadre a Milano (Italia), free program coppie: Sara Conti/Niccolò Macii

Ore 20.45 Gara a squadre a Milano (Italia), free program femminile: Lara Naki Gutmann

Ore 21.55 Gara a squadre a Milano (Italia), free program maschile: Daniel Grassl