A che ora il pattinaggio artistico domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 7 febbraio, italiani in gara, streaming

La gare a squadre di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si è aperta venerdì 6 febbraio e proseguirà domani, sabato 7 febbraio sul ghiaccio del capoluogo lombardo. Il programma prevede la disputa di due prove (la quarta e la quinta sulle otto in programma): si incomincerà alle ore 19.45 con lo short program maschile e si proseguirà alle ore 22.05 con la free dance, al termine della quale avremo un quadro della situazione ancora più chiaro in vista della giornata decisiva per delineare il podio.

L’Italia prosegue la caccia a una medaglia nel team event che ormai è una solida presenza nel programma a cinque cerchi: in apertura toccherà a Daniel Grassl, tra le migliori carte da giocare sul fronte maschile (inoltre lo short program assegnerà da regolamento più punti, quindi rappresenterà uno snodo importante per le ambizioni dei padroni di casa); a seguire ci sarà spazio per Charlene Guignard e Marco Fabbri, che chiuderanno la loro fatica dopo essersi già esibita nella rhythm dance di ieri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato- dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di pattinaggio artistico previste domani (sabato 7 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv sui Rai 2 e RaiSportHD (in alternanza con altri sport); in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altre discipline), Eurosport 1 (dalle ore 20.30), Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport-.

A CHE ORA IL PATTINAGGIO ARTISTICO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Sabato 7 febbraio

Ore 19.45 Gara a squadre, short program maschile – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD (in alternanza con altri sport)

Ore 22.05 Gara a squadre, free dance – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD (in alternanza con altri sport)

PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Eurosport 1 e DAZN dalle ore 20.30; Discovery Plus e HBO Max in versione integrale, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA PATTINAGGIO ARTISTICO OLIMPIADI DOMANI

Ore 19.45 Gara a squadre, short program maschile: Daniel Grassl

Ore 22.05 Gara a squadre, free dance: Charléne Guignard/Marco Fabbri