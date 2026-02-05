A che ora il pattinaggio artistico domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 6 febbraio, italiani in gara, streaming

Le prime gare di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputeranno domani, venerdì 6 febbraio, a precedere la Cerimonia d’Apertura in programma alle ore 20.00. Sul ghiaccio del capoluogo lombardo inizierà la gara a squadre, con la disputa delle prime tre prove: si incomincerà alle ore 09.55 con la rhythm dance, si proseguirà alle ore 11.35 con lo short program delle coppie e si concluderà alle ore 13.35 con lo short program femminile.

Programma decisamente ricco con i primi tre segmenti di un evento che prevede ben otto prove prima dell’assegnazione delle medaglie, prevista domenica 8 febbraio. L’Italia si presenterà all’appuntamento con importanti ambizioni di medaglia: gli azzurri hanno tutte le carte in regola per puntare al terzo gradino del podio e per togliersi delle belle soddisfazioni in una competizione che ha ormai trovato fissa dimora nella programmazione a cinque cerchi.

I primi azzurri in gara saranno Charlene Guignard e Marco Fabbri, impegnati nella rhythm dance a inizio mattinata. Nel cuore della giornata toccherà a Sara Conti e Niccolò Macii portare a casa un risultato di spessore per il Bel Paese nello short program riservato alle coppie, mentre dopo pranzo ci sarà spazio per il debutto di Lara Naki Gutmann nello short program femminile, al termine del quale avremo un primo quadro della situazione nella lotta per le medaglie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato- dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di pattinaggio artistico previste domani (venerdì 6 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv sui Rai 2 (in alternanza con altri sport); in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altre discipline), Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport-.

A CHE ORA IL PATTINAGGIO ARTISTICO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Venerdì 6 febbraio

Ore 09.55 Gara a squadre a Milano (Italia), rhythm dance – Diretta tv su Rai 2 (in alternanza con altri eventi)

Ore 11.35 Gara a squadre a Milano (Italia), short program coppie – Diretta tv su Rai 2 (in alternanza con altri eventi)

Ore 13.35 Gara a squadre a Milano (Italia), short program femminile – Diretta tv su Rai 2 (in alternanza con altri eventi)

PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA PATTINAGGIO ARTISTICO OLIMPIADI DOMANI

Venerdì 6 febbraio

09.55 Gara a squadre, rhythm dance: Charléne Guignard/Marco Fabbri

11.35 Gara a squadre, short program coppie: Sara Conti/Niccolò Macii

13.35 Gara a squadre, short program femminile: Lara Naki Gutmann