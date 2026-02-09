A che ora il pattinaggio artistico domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 10 febbraio, italiani in gara, streaming

Dopo la prova a squadre spalmata su tre giorni e la rhythm dance, il programma del pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 proseguirà con la discesa sul ghiaccio degli uomini. Lo short program maschile animerà la giornata di martedì 10 febbraio (a partire dalle ore 18.30) nell’impianto di Milano. L’Italia sarà rappresentata da Daniel Grassl e Matteo Rizzo, che proveranno a mettersi in mostra in un contesto di altissima caratura tecnica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di pattinaggio artistico previste domani (martedì 10 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv sui Rai 2 e RaiSportHD (in alternanza con altri sport); in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altre discipline), Eurosport 1 (dalle ore 19.30), Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL PATTINAGGIO ARTISTICO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Martedì 10 febbraio

Ore 18.30 Short program maschile a Milano (Italia) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri sport

PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play, la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport; Eurosport 1 e DAZN dalle ore 19.30; Discovery Plus e HBO Max in versione integrale, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA PATTINAGGIO ARTISTICO OLIMPIADI DOMANI

Martedì 10 febbraio

Ore 18.30 Short program maschile a Milano (Italia): Daniel Grassl, Matteo Rizzo