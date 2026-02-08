A che ora il freestyle domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 9 febbraio, italiani in gara, streaming

Domani, lunedì 9 febbraio, si assegneranno le prime medaglie dello sci freestyle in quel di Livigno, località sciistica che ospita le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nello specifico arriveranno i primi responsi della specialità slopestyle femminile, orfana come sappiamo dell’attesissima Flora Tabanelli, la quale ha deciso di rinunciare alla gara per scopi precauzionali.

L’Italia potrebbe contare su un’altra portacolori, ovvero Maria Gasslitter, la quale dovrà prima passare per le difficili qualificazioni per poter puntare all’ultimo atto. Per lei si tratta della prima esperienza a cinque cerchi nel mezzo di un percorso di crescita che piano piano potrà dare i suoi frutti.

La seconda giornata di sci freestyle dedicata allo slopestyle valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà visibile in chiaro su Rai 2 (prima e terza manche), in alternanza con altri sport, e su RAI Sport+HD (limitatamente alla seconda manche). La gara si potrà seguire dunque anche su RAI Play, mentre Discovery Plus ed HBO Max trasmetteranno integralmente i quattro segmenti in programma. Prevista inoltre una diretta su Eurosport visibile dunque su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento.

A CHE ORA IL FREESTYLE DOMANI IN TV ALLE OLIMPIADI

Lunedì 9 febbraio

12.30 Slopestyle femminile, prima manche finale – Diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport

12.59 Slopestyle femminile, seconda manche finale – Diretta tv su Rai Sport+HD, in alternanza con altri sport

13.28 Slopestyle femminile, terza manche finale – Diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport

PROGRAMMA FREESTYLE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (prima e terza manche), in alternanza con altri sport; Rai Sport+HD (seconda manche)

Diretta streaming: Rai Play (in alternanza con altri sport). Integrale su Discovery Plus, HBO Max; Eurosport 1 (solo per qualificazioni donne) visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento.

Diretta testuale: OA Sport.