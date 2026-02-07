A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 8 febbraio, italiani in gara, streaming

Si avvicina alla conclusione il Round Robin del curling misto doppio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Domani, domenica 8 febbraio, si svolgerà infatti il penultimo giorno di incontri, con il binomio italiano composto da Stefania Constantini ed Amos Mosaner che affronterà due match, uno di questi particolarmente ostico.

Nella sessione mattutina, al via come da tradizione alle 10:05, si affronteranno Norvegia-Cechia ed Estonia-Corea del Sud. Poi, alle 14:35, sarà la volta dell’Italia, impegnata contro la Cechia. In contemporanea giocheranno anche USA-Estonia, Canada-Svezia e Gran Bretagna-Svizzera.

La tensione sarà alle stelle infine alle 19:05, complice la sfida tra Stefania ed Amos contro la Gran Bretagna, una delle compagini più in forma di questo torneo: la Gran Bretagna. Le altre piste ospiteranno invece USA-Svezia, Svizzera-Norvegia e Canada-Corea del Sud.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda domenica 8 febbraio. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 e RAI Sport; in diretta streaming integrale su Discovery Plus, HBO Max, Rai Play (in chiaro); garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL CURLING DOMANI IN TV ALLE OLIMPIADI 2026

Domenica 8 febbrai0

10.05 Doppio misto, fase a gironi: Norvegia-Cechia, Estonia-Corea del Sud

14.35 Doppio misto, fase a gironi: Italia (Stefania Constantini-Amos Mosaner)-Cechia, USA-Estonia, Canada-Svezia, Gran Bretagna-Svizzera

19.05 Doppio misto, fase a gironi: Italia (Stefania Constantini-Amos Mosaner)-Gran Bretagna, USA-Svezia, Svizzera-Norvegia, Canada-Corea del Sud

PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (Italia-Cechia e Italia-Gran Bretagna), in alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play (Italia-Cechia e Italia-Gran Bretagna), in alternanza con altri sport; integrale su Discovery Plus, HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.