A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 7 febbraio, italiani in gara, streaming

Una giornata non poco tosta per Stefania Constantini ed Amos Mosaner, binomio in forza all’Italia per le prove di curling specialità misto doppio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Domani, sabato 7 febbraio, gli azzurri affronteranno infatti due sfide molto impegnative in una serie di incroci da non sottovalutare.

In occasione della prima sessione, pianificata per le 10:05, ci saranno di fatto due big match, ovvero Gran Bretagna-Canada e Svezia-Svizzera. Poi, a partire dalle 14:35, sarà la volta del team italiano, il quale affronterà proprio la Svezia. Sulle altre piste battaglieranno invece Estonia-Norvegia, Gran Bretagna-USA e Cechia-Corea del Sud.

Nell’ultimo segmento, al via alle 19:05, i due italiani si ritroveranno al cospetto della Norvegia, mentre gli Stati Uniti affronteranno la Corea del Sud, il Canada se la vedrà con la competitiva Estonia e la Cechia con la Corea del Sud.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda sabato 7 febbraio. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+, Rai Play (in chiaro); garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL CURLING DOMANI IN TV ALLE OLIMPIADI 2026

Sabato 7 febbraio

10.05 Doppio misto, fase a gironi: Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Svezia

14.35 Doppio misto, fase a gironi: Italia (Stefania Constantini-Amos Mosaner)-Svezia, Estonia-Norvegia, Gran Bretagna-USA, Cechia-Corea del Sud

19.05 Doppio misto, fase a gironi: Italia (Stefania Constantini-Amos Mosaner)-Norvegia, USA-Corea del Sud, Canada-Estonia, Svizzera-Cechia

PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (Italia-Svezia e Italia-Norvegia), in alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play (Italia-Svezia e Italia-Norvegia), in alternanza con altri sport; integrale su Discovery Plus, HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.