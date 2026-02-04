A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 5 febbraio, italiani in gara, streaming

Il programma del curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entra finalmente nel vivo. Dopo l’antipasto odierno domani, giovedì 5 febbraio, si svolgerà la prima giornata piena al Cortina Curling Olympic Stadium che, nella fattispecie, ospiterà gli incontri validi per la specialità del doppio misto.

I fari saranno ovviamente puntati sui Campioni Olimpici in carica, ovvero Stefania Constantini ed Amos Mosaner. Gli azzurri alle 10:05 affronteranno infatti la Corea del Sud in un incontro da non sbagliare. Nella stesso orario scenderanno sul ghiaccio anche Gran Bretagna-Estonia, Svezia-Cechia e Norvegia-USA.

Nel pomeriggio, alle 14:35, sarà la volta invece di USA-Svizzera e Norvegia-Canada. In serata poi sarà di nuovo la volta dell’Italia, pronta a sfidare alle 19:05 il Canada in una delle sfide più calde dell’intera rassegna. Spazio inoltre a Svizzera-Corea del Sud, Estonia-Svezia e Norvegia-USA.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda giovedì 5 febbraio. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+, Rai Play (in chiaro), Eurosport 1 disponibile anche su DAZN, Prime Video, Tim Vision previo abbonamento; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL CURLING DOMANI IN TV ALLE OLIMPIADI 2026

Giovedì 5 febbraio

10.05 Doppio misto, fase a gironi: Italia (Stefania Constantini-Amos Mosaner) -Corea del Sud, Gran Bretagna-Estonia, Svezia-Cechia Norvegia-USA

14.35 Doppio misto, fase a gironi: USA-Svizzera, Norvegia-Canada

19.05 Doppio misto, fase a gironi: Italia (Stefania Constantini-Amos Mosaner)-Canada, Svizzera-Corea del Sud, Estonia-Svezia, Gran Bretagna-Cechia

PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSport+HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport

Diretta streaming: Rai Play,; Eurosport 1 visibile anche sulle piattaforme DAZN, Tim Vision e Prime Video (previo abbonamento)

Diretta testuale: OA Sport.