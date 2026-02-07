A che ora il biathlon domani in tv, Olimpiadi 2026: programma staffetta mista e streaming

Ancora una sola giornata di attesa prima della staffetta mista che aprirà ufficialmente domenica 8 febbraio (dalle ore 14.05) il programma del biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia padrona di casa può sognare in grande con il quartetto composto da Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi (l’ordine esatto dei frazionisti non è stato ancora annunciato), ma la concorrenza sarà qualificata e servirà una prestazione corale di alto profilo per salire sul podio.

A differenza delle abituali staffette miste di Coppa del Mondo saranno le donne ad affrontare le ultime due frazioni, mentre la prima metà della competizione sarà riservata agli uomini. Ogni atleta dovrà percorrere 6 chilometri (tre giri da 2 km), sia per quanto riguarda le frazioni femminili che per quelle maschili, quindi non sarà semplice fare la differenza sugli sci.

La principale favorita della vigilia per la medaglia d’oro è la Francia, che potrebbe venire insidiata però da Svezia, Italia, Norvegia e forse anche dalla Germania in una lotta per il podio che promette scintille. Da segnalare tra gli outsider (subito alle spalle dei cinque Paesi più accreditati) Svizzera, Cechia, Finlandia e Austria, ma per loro servirebbe una vera impresa per andare a medaglia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming della staffetta mista di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL BIATHLON DOMANI ALLE OLIMPIADI

Domenica 8 febbraio

14.05 Staffetta mista – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.