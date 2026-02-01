Quando i Mondiali di ciclocross 2026 oggi in tv: orari 1° febbraio, streaming, italiani in gara

Dopo il day-2 di ieri, i Mondiali di ciclocross 2026 sono pronti a vivere oggi la loro terza ed ultima giornata di gare. A Hulst, in Olanda, andranno in scena altre tre gare che assegneranno i nuovi titoli iridati nelle categorie Junior, Under 23 ed Elite. L’Italia, dopo l’argento nella staffetta mista ottenuto nella giornata inaugurale, spera di essere oggi nuovamente protagonista.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES MASCHILI DI CICLOCROSS ALLE 11.05

LA DIRETTA LIVE DEi MONDIALI U23 FEMMINILI DI CICLOCROSS DALLE 13.10

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI ELITE MASCHILI DI CICLOCROSS DALLE 15.10

Il programma inizierà alle ore 11.00 con la prova Junior maschile, categoria in cui il Bel Paese può giocare ben due pedine per il podio finale. Saranno infatti Filippo Grigolini, campione d’Europa in carica, e Patrick Pezzo Rosola le carte azzurre che punteranno alla vittoria. I due azzurri sono reduci da una Coppa del Mondo eccellente e proveranno oggi a concludere nel migliore dei modi la stagione.

Alle ore 13.10, invece, verrà assegnato il titolo per la prova Under 23 donne, categoria non presente nella Coppa del Mondo. Chiuderà il programma l’attesissima prova Elite maschile alle ore 15.10. Mathieu Van der Poel, da assoluto favorito, tenterà l’ottava affermazione iridata (sarebbe un record assoluto). Tra i tanti che proveranno a battere il fuoriclasse olandese, il più pericoloso sembra essere il belga Thibau Nys.

PROGRAMMA MONDIALI CICLOCROSS OGGI

Domenica 1° febbraio

Ore 11.00 Junior Uomini

Ore 13.10 Under 23 Donne

Ore 15.10 Elite Uomini – Diretta tv su Rai Sport HD

ITALIANI IN GARA OGGI

Ore 11.00 Junior Uomini – GRIGOLINI Filippo, PEZZO ROSOLA Patrick, CINGOLANI Tommaso, DELL’OLIO Francesco

Ore 13.10 Under 23 Donne – FERRI Elisa

Ore 15.110 Elite Uomini – FONTANA Filippo

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING I MONDIALI DI CICLOCROSS:

Diretta tv: Rai Sport HD (solo Elite uomini)

Diretta streaming: Rai Play Sport 2 (Junior Uomini, Donne U23), Rai Play (Elite Uomini), Discovery Plus, Eurosport2 (solo gara Elite uomini), DAZN (solo gara Elite uomini)

Diretta Live testuale: OA Sport