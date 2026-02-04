A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (4 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming

Gli appassionati delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 non dovranno attendere fino alla cerimonia di apertura del 6 febbraio per vedere gli azzurri in azione. Già oggi, mercoledì 4 febbraio, gli italiani in gara scatteranno per le prime competizioni della rassegna a Cinque Cerchi. La giornata si aprirà alle 11:30, con le prove cronometrate della discesa maschile di sci alpino, in cui saranno impegnati cinque atleti italiani pronti a difendere i colori azzurri sulle piste di Bormio.

Oltre allo sci alpino, la giornata prevede la prima sessione del round robin del doppio misto di curling, discipline in cui gli italiani cercheranno di accumulare punti preziosi sin dall’inizio. Ogni gara sarà fondamentale per impostare il percorso verso eventuali medaglie, e la tensione tra gli atleti è già palpabile. Il pubblico potrà seguire le performance degli azzurri in diverse discipline che spaziano dallo slittino al curling, passando per lo sci alpino, garantendo una giornata ricca di emozioni sportive.

Nel pomeriggio, a partire dalle 19:30, toccherà allo slittino con le prime due prove cronometrate del singolo maschile. Saranno tre gli italiani al via: Leon Felderer, Alex Gufler e Dominik Fischnaller, pronti a testare la pista e a cercare il miglior tempo possibile. Ogni frazione di gara sarà decisiva per capire le reali possibilità di podio e offrirà spunti interessanti agli appassionati di sport invernali. Le prove odierne rappresentano quindi un vero e proprio antipasto olimpico, con le prime emozioni che anticipano le sfide più attese dei prossimi giorni.

Per quanto riguarda la diretta delle gare di oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, gli appassionati potranno seguire lo sci alpino e lo slittino in streaming su Eurosport1 e DAZN, mentre le gare di curling saranno visibili su Discovery Plus e HBO Max. Inoltre, per chi preferisce aggiornamenti in tempo reale, la diretta live testuale delle prove di sci alpino e slittino sarà disponibile su OA Sport, garantendo di non perdere nessun dettaglio delle prestazioni degli azzurri.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Mercoledì 4 febbraio

11.30 SCI ALPINO Discesa maschile, prima prova cronometrata (Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse, Christof Innerhofer)

19.05 CURLING Doppio misto, sessione 1: Svezia-Corea del Sud, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Cechia, Estonia-Svizzera

19.30 SLITTINO Singolo maschile, prima prova cronometrata (Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller)

A seguire SLITTINO Singolo maschile, seconda prova cronometrata (Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller)

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport1 e DAZN per sci alpino e Gran Bretagna-Norvegia di curling, Discovery Plus ed HBO Max per sci alpino e curling.

Diretta Live testuale: per sci alpino e slittino OA Sport.