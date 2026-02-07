A che ora Italia-Svezia e Italia-Norvegia di curling oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma e streaming

Oggi sabato 7 febbraio prosegue il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: i Giochi si sono ufficialmente aperti con la Cerimonia di ieri sera e si assegneranno le prime medaglie, ma l’avventura sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo è incominciata già da tre giorni e siamo praticamente a metà del round robin a dieci squadre che promuoverà le prime quattro classificate alle semifinali L’Italia tornerà in scena per un doppio impegno assolutamente da non perdere.

Stefania Constantini e Amos Mosaner (che ieri è stato portabandiera durante la Cerimonia d’Apertura) giocheranno due incontri di fondamentale importanza per continuare l’accesso alla fase a eliminazione diretta e proseguire la rincorsa verso una medaglia. I Campioni Olimpici di Pechino 2022 e Campioni del Mondo in carica, la cui imbattibilità si è interrotta dopo 23 successi consecutivi, apriranno le danze alle ore 14.35 contro la Svezia, mentre alle ore 19.05 incroceranno la Norvegia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle partite che l’Italia gioca oggi (sabato 7 febbraio) nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le partite degli azzurri saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altri eventi), Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

Sabato 7 febbraio

Ore 14.35 Italia vs Svezia a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai 2

Ore 19.05 Italia vs Norvegia a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai 2

Diretta tv: Rai2

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport); Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max per Italia-Svezia; Discovery Plus e HBO Max per Italia-Norvegia.

Diretta testuale: OA Sport.