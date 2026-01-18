Zverev: “È facile parlare dopo. A Wimbledon ho perso contro un tennista simile”

Il sorteggio non era stata certamente benevolo riservando l’incrocio con un avversario insidioso. Alexander Zverev supera però l’esame debutto a pieni voti. Nel primo turno degli Australian Open la testa di serie numero 3, finalista dello scorso anno, piega il canadese Gabriel Diallo con il punteggio di 6-7(1), 6-1, 6-4, 6-2. Nella conferenza stampa post partita il tedesco ha commentato la sua prestazione.

Sul suo avversario e l’inizio della partita: “Lui è un grande giocatore. È molto giovane e talentuoso. All’inizio della partita non ho giocato bene e gli ho concesso troppo opportunità. Ho giocato in maniera troppo difensiva, ma è normale farlo in determinate situazioni nel primo turno di uno Slam. Sono contento di quello che ho fatto negli altri tre set. Credo di aver espresso un livello alto”

La soddisfazione per aver vinto un match impegnativo: “È facile dire di essere contenti dopo una vittoria, ma a Wimbledon lo scorso anno ho perso contro un tennista simile al primo turno (si riferisce ad Arthur Rinderknech) . Dopo aver vinto un match come questo, sei ovviamente soddisfatto perché sei stato messo alla prova e hai testato il tuo livello nei momenti difficili. Ma quando viene sorteggiato il tabellone e ancora devi scendere in campo… ” .

Sul percorso della Germania in United Cup e la preparazione: “Mi sarebbe piaciuto giocare più partite. Abbiamo perso contro la Polonia, che ha poi vinto il titolo. La preparazione è stato piuttosto buona. Ho trascorso molto tempo a Melborune. Sarebbe stato meglio giocare di più, ma le cose sono andate in questo modo” .