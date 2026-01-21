Ziraat Bankkart Ankara-Trento oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi mercoledì 21 gennaio (ore 18.00) si gioca Ziraat Bankkara Ankara-Trento, incontro valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League di volley maschile. Dopo aver sconfitto Lubiana (3-0) e Tours (3-1), i Campioni d’Italia si rimetteranno in gioco nella massima competizione europea e faranno visita all’arrembante compagine turca, che ha battuto sloveni e i francesi con gli stessi risultati e dunque va assolutamente presa con le pinze.

Si tratta a tutti gli effetti di uno scontro diretto di fondamentale importanza nella corsa verso il primo posto, l’unico che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale (le seconde classificate dei cinque gironi e la miglior terza dovranno disputare un playoff per meritarsi gli ultimi tre pass per la fase a eliminazione diretta). I dolomitici sono reduci da qualche passaggio a vuoto in campionato e dunque saranno chiamati a rialzarsi contro un rivale particolarmente rognoso e insidioso.

A trascinare il sestetto di coach Marcelo Mendez saranno soprattutto l’opposto Theo Faure, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Jordi Ramon, il palleggiatore Riccardo Sbertoli. Dall’altra parte della rete spiccano un bomber di razza come Nimir Abdel Aziz e due schiacciatori di enorme qualità internazionale come Tomasz Fornal e Trevor Clevenot.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Ziraat Bankkart Ankara-Trento, incontro valido per la Champions League di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ZIRAAT ANKARA-TRENTO VOLLEY OGGI

Mercoledì 21 gennaio

Ore 18.00 Ziraat Bankkart Ankara vs Itas Trentino – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA ZIRAAT ANKARA-TRENTO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.