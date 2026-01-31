Zane Weir apre la stagione con una misura di comodo, poi arriva il dolore

Zane Weir ha fatto il proprio debutto stagionale, presentandosi in pedana a Nordhausen (Germania) dopo aver preso parte a un raduno in Sudafrica. L’azzurro ha gettato il peso a 20.56 metri in occasione della prima prova di questo meeting al coperto ed è riuscito a vincere la gara davanti allo statunitense Christopher Licata (20.44) e a Nick Ponzio (20.31), mentre Riccardo Ferrara ha chiuso al sesto posto on la misura di 19.38 metri.

Quello valso il successo è l’unico tentativo andato a referto per il classe 1995, che ha poi deciso di fermarsi a scopo precauzionale. Un dolore al diaframma ha infatti frenato il già Campione d’Europa al coperto, che ha preferito non forzare la propria azione, visto che siamo soltanto all’inizio dell’annata agonistica che proporrà i Mondiali Indoor (20-22 marzo a Torun, Polonia) e gli Europei all’aperto nel mese di agosto a Birmingham (Gran Bretagna).

Cogliamo l’occasione per fornire un altro aggiornamento da Magglingen (Svizzera) dopo l’infortunio accusato da Filippo Tortu nella fase di accelerazione della batteria sui 60 metri: Vladimir Aceti e Alessandra Bonora hanno vinto sui 400 metri, con i tempi rispettivamente di 47.05 e 53.57.