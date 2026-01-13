WTA Hobart 2026, travolgente debutto di Iva Jovic. Tatjana Maria vince lo scontro tra veterane

Il torneo WTA di Hobart torna in campo per completare i match del primo turno. La statunitense Iva Jovic continua il suo trend positivo e si regala un debutto travolgente. Nello scontro tra veterane Tatjana Maria ferma la corsa dell’intramontabile Venus Williams.

In apertura di giornata, l’ungherese Anna Bondar annichilisce la tedesca Ella Seidel 6-0 6-1 in un’ora e due minuti. Esordio impressionante per Iva Jovic. La testa di serie numero tre, reduce dalla semifinale di Auckland, demolisce l’indonesiana Janice Tjen 6-0 6-1 in cinquantotto minuti.

La tedesca Tatjana Maria si aggiudica lo scontro tra veterane. La sesta favorita del tabellone regola la wild card Venus Williams 6-4 6-3 in un’ora e ventotto minuti. La slovacca Rebecca Sramkova doma la francese Varvara Gracheva 6-4 4-6 6-2 in un’ora e cinquantotto minuti. Peyton Stearns si aggiudica la maratona del giorno. La statunitense supera la ceca Barbora Krejcikova 6-4 1-6 7-6(4) in due ore e trentaquattro minuti.

La polacca Magdalena Frech piega la francese Elsa Jacquemot 6-4 6-0 in un’ora e sei minuti. La cinese Xinyu Wang piega la wild card australiana Talia Gibson 6-2 6-3 in un’ora e quattordici minuti. In chiusura di giornata la pioggia interrompe il match Raducanu-Osorio, e impedisce l’inizio della sfida Linette-Selekhmeteva