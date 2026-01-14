WTA Hobart 2026, debutto vincente per Raducanu. Jovic e Linette ai quarti di finale

Il torneo WTA di Hobart torna in campo per proporre sei match degli ottavi di finale e completare gli incontri sospesi ieri per pioggia. Completa la sua fatica di primo turno Emma Raducanu che evita poi il doppio impegno grazie al ritiro dell’avversaria. Approdano ai quarti di finale la statunitense Iva Jovic e la polacca Magda Linette.

In apertura di programma Elisabetta Cocciaretto conferma le sue doti dell’indomita lottatrice. L’azzurra cresce alla distanza e doma la statunitense Ann Li, testa di serie numero quattro, 1-6 7-5 7-5 in due ore e tredici minuti. Taylah Preston continua a sorprendere. La wild card australiana, dopo aver eliminato Jessica Bouzas Maneiro, piega la slovacca Rebecca Sramkova 6-4 6-1 in un’ora e tredici minuti.

Emma Raducanu, testa di serie numero uno, completa il match di primo turno e, a stretto giro di posta, guadagna il pass per i quarti grazie al ritiro di Magdalena Frech. La britannica regola la colombiana Camila Osorio 6-3 7-6(2) in due ore e dodici minuti. Magda Linette recupera l’incontro rinviato ieri per pioggia, supera la russa Oksana Selekhmeteva 6-3 1-6 6-1 in un’ora e cinquantatré minuti e passa agli ottavi di finale. La polacca, dopo poche ore, torna in campo e batte la cinese Xinyu Wang 6-1 7-5 in un’ora e trentaquattro minuti.

Continua la marcia inarrestabile di Iva Jovic. La statunitense, terza favorita del tabellone, spazza via la messicana Renata Zarazua 6-1 6-2 in un’ora e quattordici minuti. L’ungherese Anna Bondar sorprende la tedesca Tatjana Maria, testa di serie numero sei, 7-6(5) 7-5 in due ore e venti minuti, mentre la croata Antonia Ruzic piega l’argentina Solana Sierra 7-5 6-4 in un’ora e trentuno minuti. In chiusura di giornata la serba Olga Danilovic elimina la statunitense Peyton Stearns 7-6(2) 6-1 in un’ora e cinquantotto minuti.