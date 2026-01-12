WTA Hobart 2026: Danilovic e Preston, colpi a sorpresa in Australia. Cocciaretto avanti

Si chiude una giornata abbastanza ricca di sorprese al WTA 250 di Hobart, nel quale ci saranno domani i debutti sia di Emma Raducanu, numero 1 del seeding, che di Venus Williams, attesa all’ennesimo capitolo di un ritorno che culminerà con la wild card agli Australian Open.

Già due le sorprese di rilievo del torneo. Nella parte bassa, in particolare, esce, e da rimontata, la numero 2 del seeding, l’americana McCartney Kessler. A batterla la serba Olga Danilovic (anzi, la figlia di Sasha, il cestista che contribuì a far grande la Virtus Bologna degli Anni ’90, avrebbe potuto tranquillamente vincere in due set), che ora attende Stearns o Krejcikova.

Nella parte alta, invece, saluta Jessica Bouzas Maneiro: la spagnola, testa di serie numero 5, cede di fronte alla giocatrice di casa Taylah Preston, oggi appena dentro le prime 250 del mondo, ma numero 134 nel marzo 2024. La ventenne di Perth (o meglio, di Joondalup, che ne è un sobborgo) si impone per 6-4 7-6(4) e per la seconda volta in carriera batte una top 50.

Tra gli altri incontri, da rimarcare la rimonta di Ann Li nel confronto tutto USA con Katie Volynets: spreca non poco la californiana, avanti di un set e un break per due volte e poi ancora di un break nel terzo parziale. Sarà dunque Li la prossima avversaria di Elisabetta Cocciaretto mercoledì (dal momento che domani, o meglio per buona misura questa notte in Italia, saranno completati i primi turni).

RISULTATI WTA 250 HOBART 2026 OGGI

Preston (AUS) [WC]-Bouzas Maneiro (ESP) [5] 6-4 7-6(4)

Zarazua (MEX) [Q]-Baptiste (USA) 6-7(5) 6-3 6-3

Cocciaretto (ITA) [Q]-Shimizu (JPN) [Q] 6-3 6-4

Li (USA) [4]-Volynets (USA) [Q] 4-6 7-5 6-2

Ruzic (CRO)-Arango (COL) [7] 7-5 6-1

Sierra (ARG)-McNally (USA) [Q] 1-6 6-4 6-1

Danilovic (SRB)-Kessler (USA) [2] 4-6 6-4 6-4