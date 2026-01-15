WTA Hobart 2026, Cocciaretto accede alle semifinali. Eliminata Raducanu

Si sono delineate le semifinali del WTA di Hobart e tra le migliori quattro c’è Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana ha vinto il suo quarto di finale contro l’ungherese Anna Bondar, numero 75 della classifica mondiale, con un perentorio doppio 6-2 praticamente in un’ora e mezza di gioco. Una prestazione decisamente convincente per Cocciaretto, che torna in semifinale dopo quella raggiunta lo scorso luglio nel WTA 125 di Bastad.

Adesso Cocciaretto se la vedrà in semifinale contro la croata Antonia Ruzic. La numero 71 del mondo ha sconfitto in due set la serba Olga Danilovic con il punteggio di 6-3 6-3 dopo un’ora e mezza di gioco. Nei precedenti è avanti Ruzic per 2-1, ma la vittoria di Cocciaretto è arrivata proprio nella semifinale di Bastad.

Esce di scena abbastanza a sorpresa Emma Raducanu. La britannica, che avrebbe dovuto giocare due match oggi, invece ne ha disputato solo uno, visto che ha sfruttato il ritiro della polacca Magdalena Frech. Raducanu è stata battuta dall’australiana Taylah Preston per 6-2 6-4. Quest’ultima ora affronterà l’americana Iva Jovic, che ha battuto la polacca Magda Linette per 6-3 6-7 6-2.

RISULTATI WTA HOBART 2026 (15 GENNAIO)

QUARTI DI FINALE

Raducanu (Gbr) b. Frech (Pol) ret.

SEMIFINALI

Cocciaretto (Ita) b. Bondar (Hun) 6-2 6-2

Preston (Aus) b. Raducanu (Gbr) 6-2 6-4

Ruzic (Cro) b. Danilovic (Srb) 6-3 6-3

Jovic (Usa) b. Linette (Pol) 6-3 6-7(5) 6-2