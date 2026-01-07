WTA Brisbane 2026, Anisimova, Pegula e Andreeva approdano agli ottavi. Fuori Tauson

Il torneo WTA di Brisbane completa l’allineamento agli ottavi di finale con i match dei sedicesimi della parte bassa del tabellone. Rispettano il pronostico e superano il turno le statunitensi Amanda Anisimova e Jessica Pegula, insieme alla russa Mirra Andreeva. Esce la danese Clara Tauson, testa di serie numero otto.

La statunitense Amanda Anisimova, testa di serie numero due, travolge la wild card australiana Kimberly Birrell 6-1 6-3 in un’ora e quattro minuti. Debutto vincente per Jessica Pegula. La quarta testa di serie regola la russa Anna Kalinskaya 6-2 2-6 6-4 in un’ora e cinquantasei minuti. Mirra Andreeva, dopo aver perso il primo set, esce prepotentemente alla distanza e travolge la qualificata australiana Olivia Gadecki 4-6 6-2 6-1 in un’ora e cinquantatré minuti.

In apertura di giornata arriva la prima sorpresa. L’ucraina Dayana Yastremska demolisce la canadese Leylah Fernandez, testa di serie numero tredici, 6-1 6-2 in un’ora e due minuti. La bielorussa Aliaksandra Sasnovich domina la danese Clara Tauson, ottava favorita del tabellone, 6-2 6-3 in un’ora e ventitré minuti ribaltando la netta differenza di classifica tra le due giocatrici.

Linda Noskova, numero 12 WTA, vince la maratona di giornata e ribalta la polacca Magdalena Frech 6-7(5) 6-4 6-4 in due ore e trenta minuti. La russa Liudmila Samsonova, testa di serie numero 10, piega la wild card australiana Emerson Jones 6-4 6-1 in un’ora e tredici minuti. L’ucraina Marta Kostyuk doma la kazaka Yulia Putintseva 6-7(5) 6-1 6-0 in un’ora e cinquantatré minuti.