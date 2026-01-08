WTA Auckland 2026, Svitolina, Eala e Linette approdano ai quarti di finale

Il giovedì del torneo WTA di Auckland prevede l’allineamento del tabellone ai quarti di finale con gli incontri degli ottavi di finale nella parte alta. Rispettano il pronostico favorevole e accedono al turno successivo la testa di serie numero uno Elina Svitolina, la filippina Alexandra Eala e la polacca Magda Linette, autrice dell’eliminazione di Elisabetta Cocciaretto.

Non fallisce l’appuntamento Elina Svitolina. L’ucraina regola la britannica Katie Boulter 7-5 6-4 in due ore e tre minuti. In un primo set che procede a strappi la testa di serie numero uno rimonta da 0-2 con una serie di cinque giochi consecutivi, subisce il ritorno della rivale sul 5-5 ed è brava a piazzare la zampata decisiva con il break al dodicesimo gioco che le consegna il 7-5. La seconda frazione di gioco rispetta l’andamento dei turni di battuta nei primi tre game per poi cambiare copione. Nei successivi sette giochi arrivano infatti cinque break, quello decisivo lo firma Svitolina per il 6-4.

In apertura di giornata Alexandra Eala, testa di serie numero quattro, travolge la croata Petra Marcinko, numero 82 WTA, 6-0 6-2 in un’ora e quattro minuti. La filippina domina il parziale di apertura in ventitré minuti dopo aver annullato una palla break nel gioco di apertura. Nella seconda frazione di gioco la croata riesce a stare in partita fino al 2-2, ma capitola poi definitivamente con una serie di quattro giochi consecutivi che fissano il 6-2 finale.

Magda Linette vince la maratona di giornata. La testa di serie numero cinque supera la mai doma Elisabetta Cocciaretto 7-5 2-6 6-3 al termine di una battaglia che si protrae per due ore e trentadue minuti. La polacca si dimostra più cinica e lucida nei momenti chiave del match e prevale anche se il computo dei punti a fine match premia l’azzurra per 93 a 88.

In chiusura di giornata Sonay Kartal domina la tedesca Ella Seidel 6-3 6-1 in un’ora e sette minuti. La britannica cresce prepotentemente alla distanza, recupera il break subito e, con una serie di cinque giochi consecutivi, sigla il 6-3 con cui chiude la prima partita a proprio favore. Kartal, sulle ali dell’entusiasmo, continua a spingere e travolge l’avversaria con un inappellabile 6-1 che chiude definitivamente l’incontro.