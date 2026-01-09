Tennis
WTA Auckland 2026, risultati 9 gennaio: le semifinali saranno Svitolina-Jovic ed Eala-Wang
Vanno in archivio i quarti di finale del tabellone principale di singolare femminile, ormai privo di tenniste italiane, dell’ASB Classic, torneo di categoria WTA 250 in corso di svolgimento ad Auckland, in Nuova Zelanda: le semifinali saranno Svitolina-Jovic ed Eala-Wang.
Nella parte alta del tabellone si sfideranno, infatti, la testa di serie numero 1, l’ucraina Elina Svitolina, che fatica ma piega la resistenza della britannica Sonay Kartal, battuta con il punteggio di 6-4 6-7 (2) 7-6 (5), e la numero 3 del seeding, la statunitense Iva Jovic, che supera la qualificata belga Sofia Costoulas, sconfitta con lo score di 6-2 7-6 (6).
Nella parte bassa del main draw, invece, si fronteggeranno la numero 4 del seeding, la filippina Alexandra Eala, che regola la testa di serie numero 5, la polacca Magda Linette, battuta con lo score di 6-3 6-2, e la numero 7 del tabellone, la cinese Wang Xinyu, che approfitta del ritiro della britannica Francesca Jones, giunto sul punteggio di 6-4 4-3.
WTA 250 AUCKLAND – RISULTATI 9 GENNAIO
Quarti di finale
Elina Svitolina (Ucraina, 1) b. Sonay Kartal (Gran Bretagna) 6-4 6-7 (2) 7-6 (5)
Iva Jovic (Stati Uniti, 3) b. Sofia Costoulas (Belgio, Q) 6-2 7-6 (6)
Alexandra Eala (Filippine, 4) b. Magda Linette (5) 6-3 6-2
Wang Xinyu (Cina, 7) b. Francesca Jones (Gran Bretagna) 6-4 4-3 ritiro