WTA Auckland 2026, Elisabetta Cocciaretto piega in due set Parks ed approda agli ottavi

Esordio vincente per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 250 di Auckland, in Nuova Zelanda: l’azzurra nel match del primo turno piega la resistenza della statunitense Alycia Parks, sconfitta per 6-2 7-5 in un’ora e 33 minuti di gioco, e negli ottavi di finale affronterà la polacca Magda Linette, numero 5 del seeding.

Nel primo set l’azzurra strappa la battuta all’avversaria ai vantaggi del terzo game, nel quale si era portata anche sullo 0-40, va sul 2-1 e poi allunga sul 3-1. Parks resta in scia fino al 2-3, poi Cocciaretto sale in cattedra, piazza un parziale di 12 punti a 3, centrando un altro break a 15 nel settimo game, e chiude i conti al primo set point sul 6-2 in 34 minuti.

Nella seconda frazione si registra uno scambio di break in avvio, con la circostanza che si ripete tra settimo ed ottavo game: Cocciaretto per due volte si avvantaggia, ma viene subito ripresa. L’azzurra spezza nuovamente l’equilibrio con il break a quindici nell’undicesimo game, e questa volta riesce a confermare lo strappo, portando a casa il successo al quarto match point col punteggio di 7-5 dopo 59 minuti.

Le statistiche indicano una netta preferenza per Cocciaretto, che conquista 69 punti contro i 53 dell’avversaria, facendo meglio di Parks sia con la prima, 71%-64%, che con la seconda, 46%-35%. L’azzurra sfrutta 5 delle 11 palle break avute a disposizione e ne concede appena 3, cedendo la battuta in 2 occasioni.